Глава поселения в Воронежской области сфальсифицировала документы, чтобы получить премию

2 Июль 2020 2020-07-02T14:14:15+03:00

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Главу Посевкинского поселения подозревают в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Прокуратура Грибановского района решила проверить целевое расходование бюджетных средств. Оказалось, что в декабре 2019 года глава составила протокол заседания Совета народных депутатов, в котором на повестку дня был вынесен, в числе прочих, вопрос о выплате премии ей самой.

- Фактически данный вопрос на заседании Совета народных депутатов не обсуждался, решение по нему не принималось. Затем глава поселения внесла заведомо ложные сведения о результатах голосования по вышеуказанному вопросу. Согласно нему, депутатами единогласно принято решение о выплате главе премии в размере 27 тысяч рублей, - комментируют в прокуратуре Воронежской области.

По поддельному решению Совета народных депутатов чиновница в итоге получила премию, но она ей, видимо, обойдется дороже, чем предполагала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU