Нововоронежская АЭС на 10,3% перевыполнила план июня по выработке электроэнергии

2 Июль 2020 2020-07-02T13:47:07+03:00

За первый летний месяц 2020 года Нововоронежская АЭС выработала 1 млрд 911 млн 285 тыс кВт*ч электроэнергии

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Это составляет 110,3% от планового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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«В июне 2020 года Нововоронежская АЭС выработала на 960,652 млн кВт*ч электроэнергии больше, чем в июне прошлого года. Это объясняется тем, что в 2019 году энергоблок № 7 находился на этапе опытно-промышленной эксплуатации, во время которого проходило освоение мощности от 30 до 100%», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки № 4, 5 и 7: они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №6 идёт планово-предупредительный ремонт.

Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской области в электроэнергии. Снабжает электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.