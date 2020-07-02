Проректора воронежского вуза оштрафовали из-за риска заражения коронавирусом в общежитиях

2 Июль 2020 2020-07-02T13:35:23+03:00

48-летнего проректора обвинили в том, что он не обеспечил санитарно-эпидемиологическое благополучие (ч. 2 ст. 6.3.КоАП РФ) Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Представитель вуза свою вину признал и не стал оспаривать найденные нарушения

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Проректора по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству Воронежского лесотехнического университета (ВГЛТУ) Павла Гончарова оштрафовали на 50 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Центрального районного суда.

48-летнего проректора обвинили в том, что он не обеспечил санитарно-эпидемиологическое благополучие (ч. 2 ст. 6.3.КоАП РФ). Во время внеплановой проверки Роспотребнадзора 15 мая выяснилось, что в общежитиях студентам и сотрудникам не была обеспечена безопасность от новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Проверки прошли в четырех зданиях на улицах Тимирязева, Докучаева и Ломоносова.

- Во всех зданиях общежитий нарушена целостность покрытия стен и потолков в местах общего пользования (туалетах, умывальных, душевых): краска, штукатурка в трещинах осыпается, плитка отколота, на потолке и стенах пятна темно-бурого цвета, похожие на плесень, трубы коррозированы, со слизью. В кабинах туалетов санитарно - технические приборы старые, сливные бачки ржавые, в коридорах жилых блоков линолеум старый, местами порван, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, - это лишь часть нарушений отмеченных в постановлении Роспотребнадзора.

В постановлении суда говорится, что такие нарушения опасны для жизни и здоровья. Например, может проявиться нарушение функций дыхательной системы вплоть до летального исхода. Представитель вуза свою вину признал и не стал оспаривать найденные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU