Жителю Воронежа, жестоко изнасиловавшему и убившему 70-летнюю пенсионерку, грозит пожизненное заключение
В Воронежской области передают в суд дело, которое раскрыли спустя 13 лет после совершения преступления. Шокирующий случай произошел летом 2007 года в Панинском районе. Ночью в дом к 70-летней женщине проник неизвестный. Утром пенсионерку нашли мертвой. Судмедэксперты обнаружили, что ее жестоко изнасиловали, а потом убили, на теле было несколько ножевых ранений.
- Преступление оставалось нераскрытым вплоть до 2019 года. Однако, благодаря новейшим криминалистическим методам, использованию ранее недоступных возможностей генетического и биологического исследований вещественных доказательств, удалось установить причастность к совершению преступлений 31-летнего жителя Воронежа. На момент убийства ему было 18 лет. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый вину в совершении преступлений не признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.
Мужчине грозит пожизненное заключение.
ИСТОЧНИК KP.RU