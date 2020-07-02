Жителю Воронежа, жестоко изнасиловавшему и убившему 70-летнюю пенсионерку, грозит пожизненное заключение

2 Июль 2020 2020-07-02T13:11:50+03:00

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В Воронежской области передают в суд дело, которое раскрыли спустя 13 лет после совершения преступления. Шокирующий случай произошел летом 2007 года в Панинском районе. Ночью в дом к 70-летней женщине проник неизвестный. Утром пенсионерку нашли мертвой. Судмедэксперты обнаружили, что ее жестоко изнасиловали, а потом убили, на теле было несколько ножевых ранений.

- Преступление оставалось нераскрытым вплоть до 2019 года. Однако, благодаря новейшим криминалистическим методам, использованию ранее недоступных возможностей генетического и биологического исследований вещественных доказательств, удалось установить причастность к совершению преступлений 31-летнего жителя Воронежа. На момент убийства ему было 18 лет. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый вину в совершении преступлений не признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Мужчине грозит пожизненное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU