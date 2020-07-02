В Воронежской области КамАЗ врезался в автопоезд

2 Июль 2020 2020-07-02T10:10:48+03:00

Водитель с травмами попал в больницу

Изменить размер текста: A A

За 1 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 90 ДТП, 13 человек пострадали.

Около 9.20 на 589-м километре автодороги М-4 «Дон» в Лискинском районе столкнулись два грузовика. КамАЗ врезался в следовавший впереди в попутном направлении прицеп автопоезда МАЗ, который двигался в качестве автомобиля прикрытия за спецтранспортом, наносящим дорожную разметку.

По предварительным данным полиции, 32-летний водитель КамАЗа не выбрал безопасную дистанцию. Он получил травмы и попал в больницу.

Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU