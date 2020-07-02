За два года сотрудники Нововоронежской АЭС подали 809 предложений по улучшению производственных процессов

2 Июль 2020 2020-07-02T10:05:34+03:00

Сотрудники Нововоронежской АЭС разрабатывают и внедряют предложения по улучшению (ППУ) в рамках производственной системы «Росатом» (ПСР)

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Это масштабный отраслевой проект, который функционирует на предприятиях атомной промышленности. Цель ПСР – повышение производительности труда, сокращение издержек, поиск и устранение всех видов потерь.

В качестве поощрения авторы предложений по улучшению производственных процессов получают денежные премии, размер которых зависит от экономического эффекта от внедрения ППУ.

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По итогам 2018 года персональный статус «Лидер ПСР» присвоен начальнику участка цеха ТАИ Константину Овдаку за активное участие в подаче предложений по улучшению.

«ПСР на Нововоронежской АЭС развивается очень динамично, но нет предела совершенству, и нам всегда есть к чему стремиться. За 2018 и 2019 годы работники предприятия подали 809 предложений по улучшению. В течение 2019 года реализованы два ППУ с подтвержденным экономическим эффектом на сумму более четырёхсот с половиной тысяч рублей», – отметила начальник отдела развития ПСР Ирина Колягина.

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Напомним, в 2020 году Нововоронежской АЭС на уровне Госкорпорации «Росатом» был присвоен почетный статус «Лидер ПСР». А благодаря успешной реализации приоритетного ПСР-проект директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова «Оптимизация процесса ввода в эксплуатацию энергоблока №2 НВ АЭС-2», Нововоронежской АЭС удалось получить дополнительную выручку в размере 1,7 млрд. руб. за счет досрочного ввода в эксплуатацию второго инновационного энергоблока.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.