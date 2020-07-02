2020-07-02T09:47:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 154 жителя Воронежской области заразились коронавирусом ко 2 июля

Всего с начала пандемии ковид диагностировали у 7908 человек
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 2 июля оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новых случаях заражения - ковид диагностировали у 154 человек. Таким образом, с начала наблюдений, коронавирус подтвердили у 7908 жителей Воронежской области.

К сожалению, 47 человек умерли от осложнений коронавируса. Выздоровели 4326 воронежцев.

1 июля в регионе ослабили режим ограничительных мер- разрешили работать летним верандам кафе, фитнес-центрам, гостиницам, зоопарку и океанариуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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