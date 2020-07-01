В Воронеже «Киа-Рио» сбила полицейского на мотоцикле

1 Июль 2020 2020-07-01T19:18:00+03:00

Полицейский мотоцикл после ДТП. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Перед этим водитель иномарки развернулся через две сплошные

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1 июля около 17 часов у Памятника Славы «Киа-Рио» мало того, что совершил грубейшее нарушение правил – развернулся через две сплошные – так еще и чуть не сбил ехавшего на патрульном мотоцикле сотрудника ДПС. Гаишник, чтобы избежать столкновения, положил «железного коня» набок и врезался в припаркованный «Форд».

46-летнего сотрудника ДПС отвезли в больницу. А 30-летнему водителю «Киа» предстоит оплатить два штрафа – за разворот в неположенном месте и за нарушение правил маневрирования.

ИСТОЧНИК KP.RU