На одной из улиц Воронежа ночью спалили «Ниссан», а днем сгорела «девятка»

1 Июль 2020 2020-07-01T18:41:07+03:00

Фото пылающего "Ниссана" выложили в соцсети. Фото: "Мой и твой Воронеж".

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На улицу Шишкова 1 июля дважды выезжали пожарные. Сначала в 1.24 им сообщили, что загорелся «Ниссан-Кашкай». Машину потушили в 1.39, но к тому времени от нее практически ничего не осталось. Очевидцы ЧП в соцсетях предположили, что машину подожгли.

А в 12.02 специалистам МЧС сообщили еще об одном пожаре. И опять на Шишкова горела машина – на этот раз «девятка». Автомобиль потушили в 12.17. Однако пламя успело уничтожить «Ладу».

К счастью, на этих пожарах никто не погиб. Остается надеяться, что машины были застрахованы.

ИСТОЧНИК KP.RU