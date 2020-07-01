Воронежец, решивший купить мотоцикл в Сети, лишился 331 тысячи рублей

1 Июль 2020 2020-07-01T18:24:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 30 июня, полицейским сообщили об 11 мошенничествах на общую сумму миллион рублей.

Особенно жалко 34-летнего воронежца. Он хотел купить мотоцикл. Для этого смотрел объявления в интернете. Один «железный конь» ему особенно приглянулся. Позвонил продавцу. Тот настаивал на предоплате. Мужчина согласился и перечислил ему 331 тысячу рублей. После того, как мнимый продавец мотоцикла перестал отвечать на звонки, обманутый покупатель пошел в полицию. Сотрудники отдела полиции № 2 Коминтерновского района возбудили уголовное дело.

Стражи порядка в очередной раз призывают не доверять незнакомым продавцам, не перечислять им предоплату, предупреждать о том, что нужно быть бдительными, своих пожилых или молодых, но чрезмерно доверчивых родственников и знакомых. А если все же стали жертвой аферистов, немедленно звоните в полицию. Чем раньше туда обратитесь, тем больше шансов, что мошенников найдут.

ИСТОЧНИК KP.RU