2020-06-30T21:54:46+03:00
Происшествия

Под Воронежем мать ударила ножом в грудь четырехлетнюю дочку

Ребенка отвезли в больницу
Юрий КОЗЛОВ
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Насколько тяжелое ранение нанесла мать малышке, пока неясно.Насколько тяжелое ранение нанесла мать малышке, пока неясно.Фото: из архива «КП»
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30 июня не позднее 14.50 в селе Хохол случилась трагедия. Совсем страшная или нет, зависит от искусства врачей, ну, и конечно, от Господа Бога.

39-летняя женщина пришла на кухню. Что у нее было в голове, трудно сказать, но она схватила нож и ударила свою четырехлетнюю дочку в грудь. По крайней мере один раз. Может быть, она и продолжила бы свое, прямо скажем, сатанинское дело, но, к счастью, в дом вернулись родственники и отняли ребенка у обезумевшей матери.

Девочку отвезли в Хохольскую районную больницу, в каком она состоянии, следственные органы, разбирающиеся в этом жутком ЧП, не сообщают. В отношении матери возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

- Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашивают свидетелей. Во взаимодействии с полицейскими наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства ЧП. Ход расследования находится на контроле исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления, - сообщили в региональном СУ СК

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ИСТОЧНИК KP.RU

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