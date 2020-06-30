30 Июнь 2020 2020-06-30T19:17:16+03:00

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Процесс обратного перепрофилирования ковидных коек начался в Воронежской области. Как сообщил региональный департамент здравоохранения, медучреждения города и области постепенно возвращаются к привычному режиму работы.

С 29 июня в Калачеевской, Панинской, Поворинской и Ольховатской районных больницах вернули в штатное состояние места, которые использовали для лечения пациентов с коронавирусом. Заболевших из этих районов будут отправлять в другие медучреждения.

С 1 июля прекращают прием пациентов с Covid-19 областная детская больница №1 и городские больницы №5 и №16. Стационарное лечение зараженных коронавирусом продолжат в 24 медзаведениях:

- БСМП №1

- БСМП №8

- БСМП №10

- городская больница Воронежа №2 им. К.В. Федяевского

- горбольница Воронежа №3

- городская больница Воронежа №11

- городская больница Воронежа №20

- областная больница №1

- областной психоневрологический диспансер

- воронежский центр СПИД

- воронежский роддом №3

- областная детская больница №2

- Клиническая больница №33 Федерального медико-биологического агентства

- Бобровская РБ

- Борисоглебская РБ

- Бутурлиновская РБ

- Грибановская РБ

- Лискинская РБ

- Новоусманская РБ

- Острогожская РБ

- Павловский госпиталь

- Павловская РБ

- Россошанская РБ

- Семилукская РБ

Напомним, сегодня сдали в эксплуатацию новый инфекционный центр на улице Ростовской. Он рассчитан на 200 коек. Идет установка и тестирование оборудования, после чего состоится передача объекта в состав многопрофильной больницы скорой медицинской помощи №8, а также лицензирование нового объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU