Процесс обратного перепрофилирования ковидных коек начался в Воронежской области
Процесс обратного перепрофилирования ковидных коек начался в Воронежской области. Как сообщил региональный департамент здравоохранения, медучреждения города и области постепенно возвращаются к привычному режиму работы.
С 29 июня в Калачеевской, Панинской, Поворинской и Ольховатской районных больницах вернули в штатное состояние места, которые использовали для лечения пациентов с коронавирусом. Заболевших из этих районов будут отправлять в другие медучреждения.
С 1 июля прекращают прием пациентов с Covid-19 областная детская больница №1 и городские больницы №5 и №16. Стационарное лечение зараженных коронавирусом продолжат в 24 медзаведениях:
- БСМП №1
- БСМП №8
- БСМП №10
- городская больница Воронежа №2 им. К.В. Федяевского
- горбольница Воронежа №3
- городская больница Воронежа №11
- городская больница Воронежа №20
- областная больница №1
- областной психоневрологический диспансер
- воронежский центр СПИД
- воронежский роддом №3
- областная детская больница №2
- Клиническая больница №33 Федерального медико-биологического агентства
- Бобровская РБ
- Борисоглебская РБ
- Бутурлиновская РБ
- Грибановская РБ
- Лискинская РБ
- Новоусманская РБ
- Острогожская РБ
- Павловский госпиталь
- Павловская РБ
- Россошанская РБ
- Семилукская РБ
Напомним, сегодня сдали в эксплуатацию новый инфекционный центр на улице Ростовской. Он рассчитан на 200 коек. Идет установка и тестирование оборудования, после чего состоится передача объекта в состав многопрофильной больницы скорой медицинской помощи №8, а также лицензирование нового объекта.
ИСТОЧНИК KP.RU