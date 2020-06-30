Воронежские власти могут отказаться от установки колеса обозрения в парке «Дельфин»

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:14:53+03:00

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Во время обсуждения проекта реконструкции парка «Дельфин» с концессионером и профильными управлениями мэрии встал вопрос целесообразности установки колеса обозрения. Для него потребуется найти участок около тысячи квадратных метров, свободный от насаждений. Либо вырубить имеющиеся деревья.

–Для нас первично сделать прекрасное место отдыха горожан, которое будет привлекательным и комфортным не только для гостей района, но и для его постоянных жителей. И при этом необходимо минимизировать вырубку зеленых насаждений. Если у вас не получится найти свободный участок под колесо, необходимо будет еще раз проработать вопрос целесообразности его установки. Те задумки, которые уже есть сегодня, даже без колеса обозрения дадут достаточно возможностей для отдыха людей, – отметил мэр Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU