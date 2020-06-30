Июль в Воронеже начнется грозой и градом

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:50:03+03:00

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В первый день июля в Воронеже и области ожидается непогода. По прогнозам областного гидрометцентра, в среду в течение всего дня вероятны грозы с дождями и градом. При грозе порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

Спасатели просят воронежцев быть осторожными. Не оставлять свои машины под большими деревьями и плохо закрепленными конструкциями. Постараться не выходить на улицу во время грозы. Обращать внимание на оборванные провода линий электропередач, не приближаться к ним и не подпускать других.

При возникновении ЧП звоните на телефоны 112 и 101.

ИСТОЧНИК KP.RU