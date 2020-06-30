2020-06-30T15:50:03+03:00
Общество

Июль в Воронеже начнется грозой и градом

Спасатели объявили штормовое предупреждение на среду
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Дождь и гроза возможны в течение всего дняДождь и гроза возможны в течение всего дняФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

В первый день июля в Воронеже и области ожидается непогода. По прогнозам областного гидрометцентра, в среду в течение всего дня вероятны грозы с дождями и градом. При грозе порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

Спасатели просят воронежцев быть осторожными. Не оставлять свои машины под большими деревьями и плохо закрепленными конструкциями. Постараться не выходить на улицу во время грозы. Обращать внимание на оборванные провода линий электропередач, не приближаться к ним и не подпускать других.

При возникновении ЧП звоните на телефоны 112 и 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже определили разработчика проекта нового корпуса театра оперы и балета
Tele2 и Почта Банк предлагают клиентам новый формат рассрочки
В Воронеже бизнесмена, владеющего частью территории бывшего экскаваторного завода, арестовали за взятку в 1,5 миллиона
Воронежские леса будут патрулировать на новых «Нивах»
В Воронеже внепланово отключили горячую воду на четырех улицах
В Воронежской области женщина обманула государство на полмиллиона рублей
Воронежский облздрав требует у врача-целевика вернуть 455 тыс за обучение
Июль в Воронеже начнется грозой и градом
Вынесли приговор мужчине, организовавшему кражу машины у депутата Воронежской областной Думы
На проект реставрации Дома Шуклина в Воронеже выделяют до 4,5 млн рублей
В Воронежской области на подъеме заглохла фура
Воронежские рестораторы начали повально раздеваться догола, требуя открытия заведений