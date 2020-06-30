2020-06-30T15:07:57+03:00
Общество

В Воронежской области на подъеме заглохла фура

Большегруз спровоцировал затор в Бобровском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Вытащить КамАЗ помогли дорожные строителиВытащить КамАЗ помогли дорожные строителиФото: из архива «КП»
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На днях у железнодорожного моста через реку Битюг в Бобровском районе образовался затор. Два сотрудника ДПС, несшие службу в этом месте, отправились выяснить, что произошло. Оказалось, что на подъеме сломался КамАЗ с прицепом. Он остановился на проезжей части, мешая движению других машин. Грузовые автомобили, движущиеся со стороны рабочего поселка Таловая по мосту через реку Битюг, не могли подняться в гору и начал образовываться затор.

Инспекторы приступили к регулировке движения и одновременно с этим попросили рабочих, занятых на строительстве дороги в обход города Бобров, отбуксировать КамАЗ до безопасного места стоянки.

- Водитель автомобиля поблагодарил сотрудников ДПС и дорожной службы за оказанную помощь и отзывчивость, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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