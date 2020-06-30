На аварийных перекрестках Воронежа и области установят светофоры со стрелками левого поворота

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:38:55+03:00

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Для снижения аварийности на загруженных перекрестках Воронежа и области в ближайшее время появятся дополнительные секции светофора для левого поворота. Об этом на пресс-конференции в областном Доме журналистов рассказал Евгений Шаталов, начальник УГИБДД ГУ МВД по Воронежской области.

- Большинство аварий на перекрестках происходят из-за левого поворота, когда водители не пропускают встречный поток машин, - пояснил Шаталов. – В этих местах выходом из положения может стать только дополнительная секция. В Воронеже это, например, перекрестки Кольцовская-Плехановская и Переверткина – Остужева.

В области такими проблемными местами стали участки в Новоусманском районе у выезда с Отрадного на трассу «Дон» и Тамбовскую трассу. На М-4 у Нечаевки уже установили светофор.

В ГИБДД прогнозируют, что заселение нового микрорайона «Черемушки» может усилить нагрузку на дорогу, особенно при выезде на Тамбовскую трассу. И даже установка светофора проблему заторов не решит, а только усугубит ее. В этом случае останется только один вариант: строительство транспортной развязки, отметил Шаталов.

ИСТОЧНИК KP.RU