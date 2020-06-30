2020-06-30T14:04:33+03:00
Общество

Начальник воронежского УГИБДД: «Машины с иностранными номерами проверяем чаще, чем с обычными»

Евгений Шаталов заявил, что безнаказанность водителей машин, зарегистрированных в других государствах, – миф
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На брифинге в Доме Журналистов начальник УГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов прокомментировал слухи о том, что водители машин с иностранными номерами могут безнаказанно нарушать правила дорожного движения. По его словам, это далеко не так.

- Наоборот, такие машины (скажем, у нас часто встречаются автомобили с белорусскими и абхазскими номерами) входят в сферу особого внимания наших сотрудников, - заявил Евгений Шаталов. – Фиксируем и накапливаем информацию по их нарушениям, делаем запросы по ним за два месяца (это крайний срок привлечения к административной ответственности). По некоторым подобным автомобилям, действительно, есть несколько десятков нарушений ПДД. За них их владельцев обязательно привлекут к ответственности. Безнаказанность водителей с иностранными номерами – миф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже определили разработчика проекта нового корпуса театра оперы и балета
Tele2 и Почта Банк предлагают клиентам новый формат рассрочки
В Воронеже бизнесмена, владеющего частью территории бывшего экскаваторного завода, арестовали за взятку в 1,5 миллиона
Воронежские леса будут патрулировать на новых «Нивах»
В Воронеже внепланово отключили горячую воду на четырех улицах
В Воронежской области женщина обманула государство на полмиллиона рублей
Воронежский облздрав требует у врача-целевика вернуть 455 тыс за обучение
Июль в Воронеже начнется грозой и градом
Вынесли приговор мужчине, организовавшему кражу машины у депутата Воронежской областной Думы
На проект реставрации Дома Шуклина в Воронеже выделяют до 4,5 млн рублей
В Воронежской области на подъеме заглохла фура
Воронежские рестораторы начали повально раздеваться догола, требуя открытия заведений