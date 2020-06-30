Начальник воронежского УГИБДД: «Машины с иностранными номерами проверяем чаще, чем с обычными»
На брифинге в Доме Журналистов начальник УГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов прокомментировал слухи о том, что водители машин с иностранными номерами могут безнаказанно нарушать правила дорожного движения. По его словам, это далеко не так.
- Наоборот, такие машины (скажем, у нас часто встречаются автомобили с белорусскими и абхазскими номерами) входят в сферу особого внимания наших сотрудников, - заявил Евгений Шаталов. – Фиксируем и накапливаем информацию по их нарушениям, делаем запросы по ним за два месяца (это крайний срок привлечения к административной ответственности). По некоторым подобным автомобилям, действительно, есть несколько десятков нарушений ПДД. За них их владельцев обязательно привлекут к ответственности. Безнаказанность водителей с иностранными номерами – миф.
ИСТОЧНИК KP.RU