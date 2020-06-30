2020-06-30T13:37:11+03:00
Происшествия

Поймали воронежца, который на улице отобрал цепочку у прохожей

Его задержали по горячим следам
Ярослав ИВАНОВ
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Полицейские в кратчайшие сроки поймали разбойника, отобравшего украшения у прохожей.

Инцидент произошел днем 28 июня. 46-летняя дама шла по улице Беговой, где к ней подошел мужчина и, угрожая ножом, потребовал отдать ему золотую цепочку.

Оперативники посмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в округе, и установили личность нападавшего. Его задержали на арендованной квартире в Северном районе. 32-летний мужчина признался, что на разбой его сподвигло безденежье. Теперь ему придется ответить за разбой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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