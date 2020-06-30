2020-06-30T12:46:48+03:00
Происшествия

В Воронеже опрокинулась маршрутка, два пассажира попали в больницу

Авария произошла на Московском проспекте
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Во вторник, 30 июня, в 11.10 в районе дома №129 на Московском проспекте произошла авария с участием маршрутного такси и «Ауди». Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, «Газелью» управлял 50-летний водитель. За рулем второго автомобиля находилась 21-летняя жительница Воронежа. Известно, что машины двигались в попутном направлении. Кто из водителей нарушил правила, сейчас выясняют инспекторы.

Вероятно, удар пришелся маршрутке в бок, так как после столкновения она опрокинулась. В момент аварии в салоне находились пассажиры. Двое из них получили ранения, их госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, направленную на выяснение причин и обстоятельств ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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