В Воронеже фура сбила недавно поставленный указатель «Песчаный лог»
30 июня фура Scania снесла обновленную стелу «Песчаный лог» на улице Матросова. Массивную конструкцию весом 2,5 тонны, длиной 5 метров и высотой 4 метра разворотило с правой стороны.
Недолго стоял новый указатель – его установили всего полтора месяца назад, к 9 мая 2020 года. Напомним, восстанавливали стелу после того, как в марте 2018-го ее снес водитель «Тойоты».
- Указатель будет восстановлен, ущерб в полном объеме будет взыскан с виновника, - сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.
Напомним, стела «Песчаный лог» в Воронеже предваряет въезд в мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв фашистов. В августе 1942 года там расстреляли несколько сотен воронежцев.
Фото предоставлено мэрией Воронежа
ИСТОЧНИК KP.RU