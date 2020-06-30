2020-06-30T13:34:46+03:00
Происшествия

В Воронеже фура сбила недавно поставленный указатель «Песчаный лог»

Массивную конструкцию будут ремонтировать за счет виновника
Ярослав ИВАНОВ
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Фото предоставлено мэрией ВоронежаФото предоставлено мэрией Воронежа
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30 июня фура Scania снесла обновленную стелу «Песчаный лог» на улице Матросова. Массивную конструкцию весом 2,5 тонны, длиной 5 метров и высотой 4 метра разворотило с правой стороны.

Недолго стоял новый указатель – его установили всего полтора месяца назад, к 9 мая 2020 года. Напомним, восстанавливали стелу после того, как в марте 2018-го ее снес водитель «Тойоты».

- Указатель будет восстановлен, ущерб в полном объеме будет взыскан с виновника, - сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Напомним, стела «Песчаный лог» в Воронеже предваряет въезд в мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв фашистов. В августе 1942 года там расстреляли несколько сотен воронежцев.

Фото предоставлено мэрией Воронежа

Фото предоставлено мэрией Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU

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