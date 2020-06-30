Кинотеатр подбодрил воронежцев новым посланием
Кинотеатр «Пролетарий» ободрил воронежцев новым «анонсом». На фасаде здания появилась свежая надпись - «Еще немного, еще чуть-чуть!». Таким образом, администрация учреждения отреагировала на сообщение вице-премьера Дмитрия Чернышенко о возобновлении с 15 июля работы кинотеатров.
Напомним, «Пролетарий» весь период самоизоляции поддерживал воронежцев жизнеутверждающими посланиями. Начала «Пролетка» с надписи «Прорвемся», потом был призыв оставаться дома, сообщение, что кинотеатр скучает без зрителей, потом - благодарность медикам, борющимся с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU