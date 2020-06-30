2020-06-30T13:40:53+03:00
Звезды

Кинотеатр подбодрил воронежцев новым посланием

Надпись украсила фасад «Пролетки»
Ярослав ИВАНОВ
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Кинотеатр «Пролетарий» ободрил воронежцев новым «анонсом». На фасаде здания появилась свежая надпись - «Еще немного, еще чуть-чуть!». Таким образом, администрация учреждения отреагировала на сообщение вице-премьера Дмитрия Чернышенко о возобновлении с 15 июля работы кинотеатров.

Напомним, «Пролетарий» весь период самоизоляции поддерживал воронежцев жизнеутверждающими посланиями. Начала «Пролетка» с надписи «Прорвемся», потом был призыв оставаться дома, сообщение, что кинотеатр скучает без зрителей, потом - благодарность медикам, борющимся с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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