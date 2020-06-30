2020-06-30T11:25:43+03:00
Происшествия

На трассе в Воронежской области задержали курьеров с 3 килограммами синтетических наркотиков

Мужчины сбывали их через тайники
Ярослав ИВАНОВ
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29 июня сотрудники ДПС в Богучарском районе задержали курьеров с особо крупной партией наркотиков. Автоинспекторы остановили ВАЗ-21103 для проверки документов на стационарном посту на 741-м километре М-4 «Дон». Когда полицейские смотрели удостоверение водителя, обратили внимание на пассажира, который заметно стал нервничать.

Сотрудники полиции решили осмотреть машину. В воздухоотводах передней панели правоохранители обнаружили три свертка, перемотанных скотчем. Внутри было вещество светлого цвета. А в корпусе воздушного фильтра под передним капотом нашли еще четыре подобных свертка с порошкообразным веществом.

Позднее экспертиза установила, что в пакетах находился синтетический наркотик, массой около трех килограммов.

В полиции задержанные сообщили, что крупные партии наркотиков приобретали через месcенджеры, расфасовывали, помещали наркотики в «тайники-закладки» и сбывали наркоманам с оплатой по безналичному расчету, называя им впоследствии местонахождение «тайника».

За незаконный сбыт наркотиков задержанным грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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