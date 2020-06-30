В Воронеже в аварии с двумя авто и мотоциклом ранены два пешехода

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:33:19+03:00

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 29 июня, в 22.20 у дома №59Г по улице Садовое Кольцо 34-летний водитель «Лады-Гранта», ехавший со стороны проспекта Патриотов в направлении Тенистой, протаранил припаркованные ВАЗ-21140 и мотоцикл «Хонда», которые ожидали гаишников после ДТП. От удара стоявшую «Ладу» отбросило на трех пешеходов, находившихся на правой обочине дороги. В результате двое мужчин 27 и 38 лет (оба воронежцы) попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

- Наши сотрудники проводят проверку, в ходе которой продолжают выяснять обстоятельства аварии, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Один из автомобилей после ДТП.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Обе машины, на первый взгляд, повреждены не сильно.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU