В Воронеже в аварии с двумя авто и мотоциклом ранены два пешехода
В понедельник, 29 июня, в 22.20 у дома №59Г по улице Садовое Кольцо 34-летний водитель «Лады-Гранта», ехавший со стороны проспекта Патриотов в направлении Тенистой, протаранил припаркованные ВАЗ-21140 и мотоцикл «Хонда», которые ожидали гаишников после ДТП. От удара стоявшую «Ладу» отбросило на трех пешеходов, находившихся на правой обочине дороги. В результате двое мужчин 27 и 38 лет (оба воронежцы) попали в больницу с травмами разной степени тяжести.
- Наши сотрудники проводят проверку, в ходе которой продолжают выяснять обстоятельства аварии, - сообщили в региональном ГУ МВД.
Один из автомобилей после ДТП.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Обе машины, на первый взгляд, повреждены не сильно.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU