2020-06-30T10:33:19+03:00
Происшествия

В Воронеже в аварии с двумя авто и мотоциклом ранены два пешехода

ДТП случилось в Советском районе [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Дорога после аварии.Дорога после аварии.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В понедельник, 29 июня, в 22.20 у дома №59Г по улице Садовое Кольцо 34-летний водитель «Лады-Гранта», ехавший со стороны проспекта Патриотов в направлении Тенистой, протаранил припаркованные ВАЗ-21140 и мотоцикл «Хонда», которые ожидали гаишников после ДТП. От удара стоявшую «Ладу» отбросило на трех пешеходов, находившихся на правой обочине дороги. В результате двое мужчин 27 и 38 лет (оба воронежцы) попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

- Наши сотрудники проводят проверку, в ходе которой продолжают выяснять обстоятельства аварии, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Один из автомобилей после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Один из автомобилей после ДТП.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Обе машины, на первый взгляд, повреждены не сильно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Обе машины, на первый взгляд, повреждены не сильно.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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