Будут судить жителя Воронежской области, убившего собутыльника топором

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:23:52+03:00

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Следователи передали в суд дело 53-летнего жителя Поворинского района, убившего собутыльника топором.

Инцидент произошел вечером 5 марта в селе Пески. Пьянствовали двое мужчин, в какой-то момент поругались. И 53-летний гость нокаутировал 68-летнего хозяина ударом в лицо, потом начал махать топором. Хозяин от полученных травм скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

Обвиняемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU