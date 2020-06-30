В Воронеже неизвестные подожгли бездомного
ЧП случилось в Коминтерновском районе
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Силовики проводят проверку по факту инцидента в Коминтерновском районе. Вечером 28 июня на ул. 9 января неизвестные подожгли бомжа. Сначала бездомного облили горючей жидкостью, предположительно растворителем, затем подожгли.
Потерпевший катался по земле, чтобы сбить пламя и смог добраться до стоящей неподалеку АЗС, сотрудники которой вызвали "Скорую".
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ИСТОЧНИК KP.RU