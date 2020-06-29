Невесты из Воронежа за деньги выходили замуж за афганцев

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:59:22+03:00

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До 7 лет тюрьмы грозит 50-летнему воронежцу и двум женщинам 33 лет и 51 года. Их обвиняют в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018-го эта ОПГ помогла перебраться в Воронеж 10 гражданам Афганистана. Схема была проста: с иностранцами заключали фиктивные браки. Новобрачный афганцы соответственно вне квот получали разрешение на временное проживание. А что доставалось «невестам»? Им платили, правда, следствие не раскрывает сумм.

В результате сотрудники УФСБ России по Воронежской прикрыли этот «бизнес». Уголовное дело направлено в Советский районный суд Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU