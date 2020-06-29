ЕГЭ в Воронеже 2020: как выпускников обезопасят от коронавируса в пунктах проведения экзаменов

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:14:13+03:00

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Пробный ЕГЭ прошел в Воронежской области 29 июня. Без выпускников организаторы отрепетировали все этапы проведения экзамена, в том числе технику распечатки и сканирования контрольно-измерительных материалов.

В этом году в регионе будут задействованы 65 пунктов проведения ЕГЭ, это 907 аудиторий. Как рассказали в департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области, для обеспечения безопасности выпускников власти закупили 245 бесконтактных термометров, 1023 закрытых облучателей-рециркуляторов, оборудование для обеззараживания воздуха, 49 000 средств индивидуальной защиты (многоразовых масок). В каждом пункте проведения экзамена будет дежурить медик для проверки термометрии и принятия мер в случае выявления людей с признаками ОРВИ.

В организации госэкзаменов задействуют 4 818 человек. Среди них 436 - эксперты предметных комиссий, 4 132 - работники пунктов проведения ЕГЭ, 579 - общественные наблюдатели.

Для сдачи экзаменов в основной период в Воронежской области зарегистрировались 11 104 человека, из них выпускники текущего года - 10 256, выпускники прошлых лет - 736, обучающиеся учреждений среднего профессионального образования - 78, ребята, не прошедшие ГИА (не получившие аттестат в предыдущие годы) - 30, обучающиеся иностранных образовательных организаций - четверо.

Напомним, из-за коронавируса сроки проведения ЕГЭ в этом году несколько раз сдвигали. Затем на федеральном уровне приняли решение, что сдавать экзамены будут только выпускники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения.

В итоге ЕГЭ пройдет по единому расписанию с 29 июня по 25 июля. Первый настоящий экзамен состоится 3 июля (подробное расписание - по ссылке). В течение этого месяца будет работать «горячая линия» Рособрнадзора: +7 (495) 984 89 19, где можно получить консультацию, касающуюся единого госэкзамена, «телефон доверия ЕГЭ»: +7 (495) 104 68 38. Также функционирует региональный номер поддержки: +7 (473) 255-5-261. По нему можно сообщить о нарушениях во время экзаменационной кампании и задать любой интересующий вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU