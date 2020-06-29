Воронежец выложил объявление о продаже обуви и лишился денег
Он продиктовал данные, не понимая, что таким образом предоставил мошеннику полный доступ к своим сбережениям
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50-летний житель Центрального района Воронежа разместил объявление на сайте «Авито» о продаже обуви. На его мобильный телефон позвонил незнакомец и сказал, что ему так понравился товар, что он согласен сразу перевести оплату.
Нужны лишь были реквизиты банковской карты мужчины. Воронежец продиктовал данные, не понимая, что таким образом предоставил мошеннику полный доступ к своим деньгам. В итоге воронежец потерял 10 900 рублей.
Возбуждено уголовное дело по част 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейским теперь предстоит найти этого «покупателя».
ИСТОЧНИК KP.RU