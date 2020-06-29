В Северном лесу Воронежа должны посадить новые лиственные породы деревьев

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:26:20+03:00

Кроме того, предстоит решить, как минимум три проблемы, угрожающие лесу

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Как сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии, в 2020-2021 годах в Северном лесу проведут уходные работы. Речь идет не только об уборке отходов и вырубке аварийных деревьев, но и посадке новых лиственных пород - их состав определят позже по согласованию с экспертным сообществом и с учетом мнения самих воронежцев. Подрядчика выберут в ходе торгов.

Впрочем, некие работы по благоустройству обещали начать уже в августе. Северный лес - единственный парк в шаговой доступности для нескольких тысяч жителей Коминтерновского района. Воронежцы не один раз жаловались на уничтожающих Северный лес вандалов.

Площадь природного парка 44,8 га, и на момент его создания это был первый опыт формирования особо охраняемой природной территории на земельных участках, находящихся в частной собственности. Теперь же возникли проблемы.

- Для всех этих мероприятий требуется согласие собственников земельных участков, и пока это основная трудность в поддержании надлежащего состояния «Северного леса». Поскольку законодательно не запрещены сделки с земельными участками, на которых расположены особо охраняемые природные территории и которые находятся в частной собственности, владельцы меняются, что осложняет проведение уходных работ. Зачастую попытки провести благоустройство парка встречает сопротивление, как в 2018 году, когда из-за отсутствия согласования собственников земельных участков не получилось провести работы в полном объеме, - отмечают в областной правительстве.

Угрозой для существования парка также является поражение сосны корневой губкой. По мнению экспертов, побороть его можно только путем обширной замены пораженных хвойников на деревья лиственных пород.

Но есть и еще две проблемы: нерегулируемая интенсивная рекреация и захламление территории мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU