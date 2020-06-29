В Воронежской области остановили пьяную женщину, перевозившую двух детей 13 и 5 лет

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:41:45+03:00

В состоянии опьянения она села за руль своего «Киа Рио»

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Так, 27 июля в 9.40 часов на трассе М-4 «Дон» остановили автомобиль «Киа Рио», за рулем была 39-летняя жительница Московской области. В Воронежскую область она приехала к родственникам. От женщины исходил резкий запах алкоголя.

- Результат освидетельствования показал 0,581 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. В салоне автомобиля на переднем сиденье находился 13-летний мальчик, на заднем в детском удерживающем устройстве 5-летний мальчик, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.

Женщину за руль после проверки уже не пустили. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

В тот же день в 12.05 в селе Нижнедевицк задержали 39-летнего водителя «ВАЗ - 21100». Алкотектор показал 1,347 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. А ведь мужчина ранее уже привлекался за аналогичное нарушение. Теперь ему вполне может грозить и тюремный срок.

То же наказание грозит и 40-летнему водителю автомобиль «Мазда-626». Он повторно сел пьяным за руль. Показания алкотектора в этот раз составили 1.167 мг/л.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU