2020-06-29T16:05:15+03:00
Происшествия

Под Воронежем вор вытащил борсетку из автомобиля зазевавшегося водителя

Деньги он успел потратить до того, как его поймали
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

16 июня с 17.00 до 18.00 по селу Ямное Рамонского района прогуливался 47-летний воронежец. На улице Ленина, около павильона, она заметил, как остановился автомобиль «МАЗ». Водитель грузовика вышел и не запер дверь.

Воспользовавшись моментов, воронежец залез в салон, схватил борсетку и убежал. Его добычей стали мобильный телефон, 8 тысяч рублей, а также документы и банковская карта с паролем. Вор даже успел сходить к банкомату и снять с чужой карты около 2000 рублей.

Впрочем, вора вскоре поймали. Он признался, что борсетку с документами выбросил, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Это до 6 лет тюрьмы. Сейчас вор находятся в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из районов Воронежа из-за ремонта снизится давление в водопроводе
Под Воронежем вор вытащил борсетку из автомобиля зазевавшегося водителя
В Воронежской области с начала года от бешенства погибли 8 животных
Под Воронежем на реке Усманка сделают набережную
В Воронежской области работникам старше 65 лет в пятый раз продлили больничные из-за коронавируса
В Воронежской области определили подрядчика для строительства огромного экопарка
В Воронеже спецрейсом из Армении привезли 100 человек
В Воронежской области 28 июня от коронавируса вылечились шесть человек
Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года
В Воронеже с 15 июля могут открыться кинотеатры
В Воронеже опубликовали график отключения горячей воды в июле
В Воронеже дежурную группу детсада закрыли из-за коронавируса
Грабитель банка в Северном микрорайоне прятался в отеле в центре Воронежа
В Воронеже на перекрытом проспекте Революции «Лексус» сбил велосипедиста
В Воронежской области «Лада» врезалась в дерево: один погибший, двое раненых
В Воронежской области показатели для второго этапа снятия ограничений немного улучшились
За последние сутки коронавирусом заболели 185 жителей Воронежской области
Под Воронежем разбираются в причинах массовой гибели рыбы из Красной книги
В Воронеже попали на видео иностранцы, бившие машины ногами
Воронежский «Театр равных» открывает сезон
В начале недели в Воронеж придет похолодание
У воронежского водителя угнали авто, пока он выбрасывал мусор