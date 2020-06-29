Под Воронежем вор вытащил борсетку из автомобиля зазевавшегося водителя

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:05:15+03:00

Деньги он успел потратить до того, как его поймали

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16 июня с 17.00 до 18.00 по селу Ямное Рамонского района прогуливался 47-летний воронежец. На улице Ленина, около павильона, она заметил, как остановился автомобиль «МАЗ». Водитель грузовика вышел и не запер дверь.

Воспользовавшись моментов, воронежец залез в салон, схватил борсетку и убежал. Его добычей стали мобильный телефон, 8 тысяч рублей, а также документы и банковская карта с паролем. Вор даже успел сходить к банкомату и снять с чужой карты около 2000 рублей.

Впрочем, вора вскоре поймали. Он признался, что борсетку с документами выбросил, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Это до 6 лет тюрьмы. Сейчас вор находятся в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU