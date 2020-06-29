В Воронежской области работникам старше 65 лет в пятый раз продлили больничные из-за коронавируса

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:39:42+03:00

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В Воронежской области работникам старше 65 лет в пятый раз продлили больничные. 26 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев еще на неделю продлил в регионе режим самоизоляции - до 5 июля. При этом если ранее с пенсионеров сняли обязательную самоизоляцию, то в этот раз вновь ее установили.

- На данные периоды работникам 65 лет и старше будут открыты листки нетрудоспособности с кодом «03», - объяснили в пресс-службе Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования.

Как и раньше, больничные будут оформляться дистанционно, на основании электронных реестров от работодателей, которые они направят в Воронежское отделение ФСС. Выплата производится единовременно за весь период. Подробные инструкции по заполнению реестров доступны в памятке.

Получить больничный смогут работающие воронежцы, которым по состоянию на дату начала периодов исполнилось 65 лет. При этом гражданин должен соблюдать самоизоляцию, не работать дистанционно и не находиться в отпуске

ИСТОЧНИК KP.RU