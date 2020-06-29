2020-06-29T15:39:42+03:00
Общество

В Воронежской области работникам старше 65 лет в пятый раз продлили больничные из-за коронавируса

Пенсионеров в нашем регионе вновь обязали соблюдать самоизоляцию
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области работникам старше 65 лет в пятый раз продлили больничные. 26 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев еще на неделю продлил в регионе режим самоизоляции - до 5 июля. При этом если ранее с пенсионеров сняли обязательную самоизоляцию, то в этот раз вновь ее установили.

- На данные периоды работникам 65 лет и старше будут открыты листки нетрудоспособности с кодом «03», - объяснили в пресс-службе Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования.

Как и раньше, больничные будут оформляться дистанционно, на основании электронных реестров от работодателей, которые они направят в Воронежское отделение ФСС. Выплата производится единовременно за весь период. Подробные инструкции по заполнению реестров доступны в памятке.

Получить больничный смогут работающие воронежцы, которым по состоянию на дату начала периодов исполнилось 65 лет. При этом гражданин должен соблюдать самоизоляцию, не работать дистанционно и не находиться в отпуске

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из районов Воронежа из-за ремонта снизится давление в водопроводе
Под Воронежем вор вытащил борсетку из автомобиля зазевавшегося водителя
В Воронежской области с начала года от бешенства погибли 8 животных
Под Воронежем на реке Усманка сделают набережную
В Воронежской области работникам старше 65 лет в пятый раз продлили больничные из-за коронавируса
В Воронежской области определили подрядчика для строительства огромного экопарка
В Воронеже спецрейсом из Армении привезли 100 человек
В Воронежской области 28 июня от коронавируса вылечились шесть человек
Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года
В Воронеже с 15 июля могут открыться кинотеатры
В Воронеже опубликовали график отключения горячей воды в июле
В Воронеже дежурную группу детсада закрыли из-за коронавируса
Грабитель банка в Северном микрорайоне прятался в отеле в центре Воронежа
В Воронеже на перекрытом проспекте Революции «Лексус» сбил велосипедиста
В Воронежской области «Лада» врезалась в дерево: один погибший, двое раненых
В Воронежской области показатели для второго этапа снятия ограничений немного улучшились
За последние сутки коронавирусом заболели 185 жителей Воронежской области
Под Воронежем разбираются в причинах массовой гибели рыбы из Красной книги
В Воронеже попали на видео иностранцы, бившие машины ногами
Воронежский «Театр равных» открывает сезон
В начале недели в Воронеж придет похолодание
У воронежского водителя угнали авто, пока он выбрасывал мусор