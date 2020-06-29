2020-06-29T14:53:55+03:00
Общество

В Воронеже спецрейсом из Армении привезли 100 человек

Пятерых из них пришлось на две недели отправить в обсерватор
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Среди прилетевших из Армении в минувшие выходные - только шесть жителей Воронежской областиСреди прилетевших из Армении в минувшие выходные - только шесть жителей Воронежской областиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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28 июня в Воронеж из Еревана прибыл второй рейс для россиян, которые не могли вернуться на родину из-за коронавируса: на борту прилетели 100 человек из 13 регионов России. Об этом «КП-Воронеж» рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, встречать борт NGT747 планировали еще 23 июня, но позже его перенесли. Впрочем, когда организовывали первый подобный вывозной рейс, его также пришлось отложить. Сделали это без объяснения причин.

Среди прилетевших из Армении в минувшие выходные - только шесть жителей Воронежской области. Трое - из Воронежа, двое - из Семилукского района и один – из Рамонского.

В обсерватор «Немецкая слобода» пришлось на время изоляции увезти пятерых, так как у себя дома они не могли соблюсти двухнедельную изоляцию. Однако признаков ОРВИ ни у кого из пассажиров не было. Поэтому остальные пассажиры вывозного рейса смогли в тот же день отправиться в родные регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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