В Воронеже дежурную группу детсада закрыли из-за коронавируса

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:12:54+03:00

В детсаду № 34 одну дежурную группу закрыли, но еще две продолжают работать. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Заразился человек, с которым контактировал один из родителей

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Одну из дежурных групп детсада № 34, расположенного на улице Маршака в Советском районе, закрыли на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Оказалось, что сейчас анализы на коронавирус сдает один из родителей, контактировавший с человеком, подхватившим эту заразу. Воспитателей дежурной группы обязали не выходить из дома в течение двух неделей. В четырех стенах придется сидеть и детям.

В мэрии отметили, что в детсаду продолжают работать еще две дежурные группы. В городской администрации уверены, что дети, занимающиеся в них, не контактировали с малышами, которые теперь вынужденно изолированы. В детсаде у каждой группы отдельная территория, за пределы которой воспитатели не пускают. После того, как на улицу выходит группа малышей, лестничные марши дезинфицируют. Утром детям регулярно меряют температуру.

На данный момент в Воронеже в 44 детских садах работают 120 дежурных групп, в них занимаются 1398 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU