2020-06-29T10:30:53+03:00
Происшествия

В Воронежской области «Лада» врезалась в дерево: один погибший, двое раненых

ДТП случилось в Бобровском районе [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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"Лада" врезалась в дерево и опрокинулась на крышу."Лада" врезалась в дерево и опрокинулась на крышу.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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29 июня в 6.45 в селе Шишовка Бобровского района у дома № 78 на улице Большой Советской случилась страшная авария.

- По предварительным данным, 23-летний житель Аннинского района, руливший «Ладой-Приорой», потерял контроль над машиной, она выехала на встречную полосу, врезалась в дерево и опрокинулась на крышу, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Водителя и его пассажиров 24 и 35 лет отвезли в больницу. Они получили травмы разной степени тяжести. В больнице 35-летний мужчина умер. Наши сотрудники продолжают выяснять, почему водитель не справился с управлением.

Так выглядел автомобиль после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Так выглядел автомобиль после аварии.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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