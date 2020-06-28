Воронежский «Театр равных» открывает сезон
1 июля «Театр равных» открывает VII театральный сезон. Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, проекты перейдут в режим online.
Зрителей ждут показы спектаклей, мастер-классы с людьми с ограниченными возможностями и региональные семинары для психологов, социальных педагогов, деятелей культуры, педагогов и специалистов, готовых к созданию инклюзивных проектов.
Артисты покажут спектакль по рассказам Аркадия Аверченко «Дела семейные», премьеру 2019 года. Обычные истории из жизни каждой семьи, случающиеся в момент ссор, переживаний, в бытовой жизни, переданные со свойственной салонном писателю иронией повествуют о людях, на месте которых, спустя даже целый век, может оказаться любой. Ревность, безумная любовь, споры, сговоры – ничего не меняется в мире людей.
Занятия по актёрскому мастерству позволят участникам получить полезные навыки и просто попробовать себя в качестве артистов. Принять участие в мастер-классах, семинарах может любой.
Уже в августе театр приступит к репетициям новых премьер, в числе которых спектакль «Дом маэстро Сарафанова» в постановке Павла Мясникова, премьера спектакля состоится на детском театральном фестивале «Маршак». А в ноябре «Театр равных» представит сказки Гофмана в постановке Александра Сидоренко.
ИСТОЧНИК KP.RU