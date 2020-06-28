Воронежский «Театр равных» открывает сезон

28 Июнь 2020 2020-06-29T00:00:50+03:00

Можно будет посмотреть спектакль и поучаствовать в мастер-классах

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1 июля «Театр равных» открывает VII театральный сезон. Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, проекты перейдут в режим online.

Зрителей ждут показы спектаклей, мастер-классы с людьми с ограниченными возможностями и региональные семинары для психологов, социальных педагогов, деятелей культуры, педагогов и специалистов, готовых к созданию инклюзивных проектов.

Артисты покажут спектакль по рассказам Аркадия Аверченко «Дела семейные», премьеру 2019 года. Обычные истории из жизни каждой семьи, случающиеся в момент ссор, переживаний, в бытовой жизни, переданные со свойственной салонном писателю иронией повествуют о людях, на месте которых, спустя даже целый век, может оказаться любой. Ревность, безумная любовь, споры, сговоры – ничего не меняется в мире людей.

Занятия по актёрскому мастерству позволят участникам получить полезные навыки и просто попробовать себя в качестве артистов. Принять участие в мастер-классах, семинарах может любой.

Уже в августе театр приступит к репетициям новых премьер, в числе которых спектакль «Дом маэстро Сарафанова» в постановке Павла Мясникова, премьера спектакля состоится на детском театральном фестивале «Маршак». А в ноябре «Театр равных» представит сказки Гофмана в постановке Александра Сидоренко.

ИСТОЧНИК KP.RU