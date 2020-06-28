2020-06-28T20:04:20+03:00
Общество

В начале недели в Воронеж придет похолодание

Прохладу принесет атмосферный фонт
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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В начале новой недели в Воронежскую область придет атмосферный фронт с дождями и грозами. Он принесет в регион долгожданную прохладу. В понедельник, 29 июня, температура опустится до отметки в +22 градуса. В этот день будет дождливо, возможна гроза.

Во вторник, 30 июня, прогнозируют 24 градуса тепла и ясно. Но передышка от жары не будет продолжительной. В первых числах июля температура начнет постепенно нарастать. Ожидается, что к выходным она снова вернется к 30-градусной отметке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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