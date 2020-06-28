2020-06-28T19:18:13+03:00
Происшествия

У воронежского водителя угнали авто, пока он выбрасывал мусор

Машину задержал патруль ДПС
Елена ФЕДЯШЕВА
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63-летний житель села Колмычок Панинского района лишился машины в считанные минуты. Мужчина ехал по своим делам и остановился около мусорных баков, чтобы выбросить пакет с отходами. Этого времени хватило, чтобы неизвестный сел в его ВАЗ-21214 и уехал.

Владелец машины сообщил об угоне в полицию. Ориентировку на машину разослали экипажам ДПС. Один из них на и3 км автодороги «Панино-Верхняя Катуховка» остановил подходящую под описания машину. За ее рулем находился 39-летний житель рабочего поселка Панино, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Полицейским мужчина рассказал, что пошел на преступление под действием алкоголя, желая покататься.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». По ней подозреваемому грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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