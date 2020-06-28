В Воронеже грабитель напал на мужчину, выигравшего в букмекерской конторе
46-летний воронежец стал жертвой ограбления. В половине девятого вечера он вышел из букмекерской конторы с выигрышем в размере 12 тысяч рублей. Вместе с ним здание покинул незнакомец, который стал очевидцем выигрыша.
На улице между мужчинами завязался разговор, а потом незнакомец неожиданно выхватил у потерпевшего деньги и скрылся.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
По факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», наказание по которой предполагает до четырех лет тюрьмы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU