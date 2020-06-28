В Воронеже недобросовестные строители сваливают мусор в контейнеры многоэтажек

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:29:58+03:00

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С недавнего времени контейнеры многоэтажных домов в Коминтерновском районе стали наполняться строительным мусором. А однажды сотрудники УК РЭП-101 застали на месте водителя «ГАЗели», наполненной строительным мусором: цементом, шифером, досками, кирпичами и арматурой, который он ссыпал на площадку.

Как рассказали в УК, только за последнюю неделю из контейнеров на Урицкого, 88 вывезли 104 кубометра строительного мусора, а за июнь – около 300 кубометров. По факту платят за экономных строителей жильцы: объем вывозимого мусора напрямую влияет на размер тарифа.

- Управляющая компания с одной стороны должна следить за чистотой на контейнерных площадках, с другой – не может никак повлиять на ситуацию, - рассказали в пресс-центре ЖКХ. - Фотографии машин нарушителей УК направила в управу.

ИСТОЧНИК KP.RU