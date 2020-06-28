В Воронеже сгорели 12 сараев на Московском проспекте

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:02:23+03:00

фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Пожар возник рано утром в воскресенье

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В воскресенье, 28 июня, около семи часов утра на Московском проспекте вспыхнули сараи, расположенные напротив автовокзала. Огонь охватил 12 построек общей площадью 120 квадратных метров.

На борьбу с пожаром направили пять отделений, 20 пожарных и пять машин спецтехники. В 7.25 огонь потушили. По оперативным данным пресс-службы ГУ МЧС в результате ЧП никто не пострадал, но сараи полностью уничтожены.

Причину возгорания установит экспертиза. Но горожане считают, что это поджог.

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ИСТОЧНИК KP.RU