2020-06-28T17:28:26+03:00
Общество

Воронежскому заповеднику вернули захваченные дачниками земли

Владельцы земельных участков незаконно перенесли заборы
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Воронежского заповедникафото с сайта Воронежского заповедника
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В 2018 году владельцы двух садовых участков СНТ «Ветеран-Л», граничащих в территорией заказника «Воронежский», входящего в состав Воронежского заповедника, самовольно перенесли заборы, захватив земли особо охраняемой территории.

На нарушителей завели административные дела, предъявив им ущерб, причиненный биогеоценозу заказника. А недавно захваченные участки с произрастающими на них дубами, березами и грушами, удалось вернуть заповеднику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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