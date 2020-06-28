Воронежскому заповеднику вернули захваченные дачниками земли

28 Июнь 2020 2020-06-28T17:28:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году владельцы двух садовых участков СНТ «Ветеран-Л», граничащих в территорией заказника «Воронежский», входящего в состав Воронежского заповедника, самовольно перенесли заборы, захватив земли особо охраняемой территории.

На нарушителей завели административные дела, предъявив им ущерб, причиненный биогеоценозу заказника. А недавно захваченные участки с произрастающими на них дубами, березами и грушами, удалось вернуть заповеднику.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU