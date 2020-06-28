2020-06-28T10:23:13+03:00
Происшествия

Под Воронежем столкнулись ВАЗ и мотоцикл: два человека в больнице

В ДТП пострадали байкер и его пассажир
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областиФото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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На дороге в обход Воронежа на территории Семилукского района 27 июня произошло ДТП с участием мотоцикла. Выезжая с обочины, 56-летний воронежец на ВАЗ-21102 не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге в попутном направлении на мотоцикле «Desert Raven SPT 350» 35-летнему жителю Кантемировского района. В результате столкновения пострадал байкер и его 40-летний пассажир. Они получили различные ранения и попали в больницу.

Сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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