В Воронеже стартует пятый сезон бесплатной школы рисования

27 Июнь 2020 2020-06-27T20:26:55+03:00

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Коминтерновская управа запустила пятый сезон бесплатной летней школы рисования.

Ежедневно для воспитанников школы будут проводиться видеоуроки. Их организуют опытные педагоги дополнительного образования, студенты и преподаватели Воронежского государственного института искусств в группе «КомКультура» в соцсети ВКонтакте. Преподаватели будут вести уроки: Мария Жемиря (группа от 3 до 7 лет), Марина Толмачева (от 7 до 10 лет), Марина Крюкова (от 11 до 14 лет), Светлана Маковкина (от 15 до 17 лет), Александра Коденцева (от 18 лет и старше).

Узнать подробную информацию можно по телефону 221-04-35.

ИСТОЧНИК KP.RU