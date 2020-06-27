В Воронежской области объявили штормовое предупреждение по пожарам

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:44:25+03:00

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Воронежские спасатели разослали штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, по квалификации самого высокого класса - пятого. С 28 июня по востоку региона ожидается жара, более 30 градусов тепла. Поэтому велика опасность возгораний.

Напомним, с 1 апреля на территории Воронежской области действует особый противопожарный режим. Запрещен въезд транспорта в хвойные леса, за исключением дорог общего пользования, кроме транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU