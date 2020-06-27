Худрука воронежского Камерного театра задержали на суде по делу «Седьмой студии»

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:17:01+03:00

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26 июня в здании Мещанского суда в Москве, где зачитывали приговор обвиняемым в деле «Седьмой студии», задержали Михаила Бычкова. Худрук Камерного театра написал в Фейсбуке, что поводом для реакции силовиков стало фото, которое он сделал на пороге суда, где собралась толпа поддерживающая обвиняемых. Худрука Платоновфеста оштрафовали за «неоднократные предупреждения о недопустимости съемки», на которые он якобы не реагировал. Сам Михаил Бычков написал, что сделал всего лишь один снимок на улице.

Кстати, приговором суда участникам дела «Седьмой студии» дали условные сроки, серьезные штрафы и вменили обязанность выплатить в казну 129 млн рублей, выделенных Минкультом на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа». В частности, продюсер Алексей Малобродский, который в 2016-2017-х был куратором программы воронежского детского театрального фестиваля «Маршак», получил два года лишения свободы условно и штраф в 200 тыс рублей.

Напомним, Михаил Бычков был уверен в невиновности Серебренникова и Малобродского

Алексей Малобродский в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU