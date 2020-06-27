На выходных в Воронеже будут ремонтировать 8 улиц

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:41:07+03:00

Автомобилистов просят не оставлять машины на участках работ

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Пока воронежцы отдыхают, дорожники будут работать. С 27 по 29 июня в городе будут ремонтировать следующие улицы:

- на ул.40 лет Октября днем 27-29 июня будут обустраивать съезды,

- на ул.Большой Манежной днем 27-29 июня будут вести подготовительные работы,

- на ул.Войкова днем 28 и 29 июня собираются фрезеровать асфальт,

- на ул.Кропоткина (от Донбасской до Войкова) днём 27-29 июня будут делать съезды,

- на ул.Ленинградской ночью 27-29 июня собираются устанавливать бортовой камень,

- в переулке Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина) днем 27июня будут делать съезды,

- на проспекте Революции ночью 27 июня - продолжат фрезеровать старый асфальт, днем 27-29 июня будут поднимать горловины колодцев, демонтировать старый бортовой камень, устанавливать новый,

- на ул.Ростовской днем 27-29 июня займутся съездами, ночью 27-29 июня - будут выравнивать асфальт.

Автомобилистов просят не парковать машины на этих улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU