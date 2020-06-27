2020-06-27T12:35:50+03:00
Общество

Мэр Воронежа Вадим Кстенин: в городе сократили сроки согласования на открытие летних веранд

Теперь разрешительные документы можно будет получить за семь дней
Татьяна МИСТЮКОВА
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В мэрии состоялось совещание по поддержке отрасли общепита на период действия ограничительных мер. Фото администрации Воронежа.В мэрии состоялось совещание по поддержке отрасли общепита на период действия ограничительных мер. Фото администрации Воронежа.
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В мэрии Воронежа прошло совещание по организации работы сектора общественного питания. Чиновники и городского, и областного уровня обсудили, как ускорить и облегчить процедуры согласования открытия летних веранд и уличных кафе. Под последними имеются в виду выносные посадочные места, которые рестораны и кафе могут организовать перед своим входом.

Как отметил мэр Вадим Кстенин, сфера общественного питания – одна из самых пострадавших в пандемию. И если сейчас ей не помочь, то многие кафе и рестораны закроются. По его словам, приготовление еды на вынос не покрывает даже их расходов, не говоря уже о прибыли:

- Кафе и рестораны, располагающиеся в помещениях, заработают, к сожалению, в последнюю очередь, и это понятно – при неправильной организации они могут стать очагом распространения инфекции. Но открытые веранды и летние кафе смогут оказывать услуги людям значительно раньше,- сказал мэр. Читать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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