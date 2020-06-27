Владимир Нетёсов: «При проведении голосования по поправкам обеспечена открытость и прозрачность всех процедур»

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:34:45+03:00

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил высокий уровень подготовки и организации общероссийского голосования в регионе.

– Основной задачей избирательных комиссий было создание максимально доступных и безопасных условий участия в голосовании граждан страны и организаторов кампании. Это удалось реализовать в полной мере. Кроме того, при проведении голосования по поправкам обеспечен полномасштабный общественный контроль, открытость и прозрачность всех процедур. На всех этапах голосования и подсчета голосов обеспечена работа общественных наблюдателей. Для формирования корпуса наблюдателей по Воронежской области было подано около 5 тысяч заявок, – рассказал Владимир Нетёсов.

В ходе проведения общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ голосующим воронежцам доступны широкие, в том числе новые возможности волеизъявления. Это «голосование до дня голосования», (граждане в течение 6 дней до дня голосования могут прийти на участок). Кроме того, воронежцам была представлена возможность воспользоваться механизмом «голосования вне помещения для голосования», в том числе в населенных пунктах, где отсутствуют участки для голосования и транспортное сообщение затруднено, а также на придомовых территориях, предприятиях (использовать этот вариант также возможно до 30 июня). Еще одно новшество – «бесконтактное голосование на дому» позволяет сделать это гражданам, которые желают проголосовать дома по тем или иным причинам. Прием заявлений и устных обращений для такого способа в участковых избирательных комиссиях продолжится до 17.00 1 июля. Широко применяется механизм голосования по месту нахождения – «мобильный избиратель» – такой способ выбрали более 100 тысяч жителей региона.

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