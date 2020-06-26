Воронежцы попросили перенести колесо обозрения и детские площадки в парке «Дельфин» подальше от жилых домов

26 Июнь 2020 2020-06-26T20:15:39+03:00

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Концессионер парка «Дельфин» Эдуард Толоконников рассказал главе Воронежа Вадиму Кстенину о своем видении будущей реконструкции места отдыха и о пожеланиях местных жителей, высказанных на встрече. Напомним, в обновление парка планируется вложить 140 миллионов за счет частных инвестиций. При этом вход останется свободным, а прибыль концессионер будет получать от оказания платных услуг.

Эдуард Толоконников рассказал, что подготовка проекта реконструкции идет в контакте с жителями соседних домов, которые высказывают свои пожелания. В частности, горожане посчитали, что колесо обозрения в том месте, где оно первоначально планировалось, будет им неудобно, так как расположится слишком близко к домам. Кроме того жители домов попросили перенести подальше от жилья и шумную детскую площадку.

- Но в целом люди понимают, что общедоступный городской парк – это все-таки не придомовая территория, он должен быть удобен всем посетителям, должен предоставлять им возможность интересно провести время. Работу с людьми мы продолжим, – отметил Эдуард Толоконников.

В свою очередь Вадим Кстенин напомнил, что в ходе работ по реконструкции парка должны быть минимизированы вырубки зеленых насаждений, а все вырубленные деревья компенсированы молодыми.

По словам концессионера, в «Дельфине» будут представлены несколько функциональных территорий: зону для спокойного расслабляющего отдыха, зону для знакомств и общения, 900-метровую тропу здоровья с прокатом инвентаря, детскую площадку с возможностью изучения правил дорожного движения в игровой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU